A Real Academia Galega de Belas Artes abre o prazo de propostas para a dedicación do 'Día das Artes Galegas 2018'

A Real Academia Galega de Belas Artes abriu o prazo de presentación de propostas para a dedicación do 'Día das Artes Galegas 2018' a unha figura singular da cultura galega.

A institución centenaria, seguindo o regulamento para a elección de candidaturas, abre un prazo que se estenderá ata o 30 de abril, período durante o cal se poderán recibir propostas, debidamente razoadas e dirixidas a esta academia por organismos, institucións ou asociacións culturais.

A selección do homenaxeado ou homenaxeada, que lle corresponde finalmente á Real Academia Galega de Belas Artes, recaerá sobre unha figura que se entenda "transcendental" na historia das artes galegas. Ademais, deben de transcorrer máis de dez anos desde a súa morte.

Unha comisión, composta por membros de cada sección das artes, será a encargada de valorar durante o mes de maior todas as candidaturas recibidas, seleccionando un máximo de tres propostas. Finalmente, no mes de xuño, o pleno da institución elixirá os finalistas o nome do homenaxeado.