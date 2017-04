A Xunta incrementa en 500.000 euros as axudas a proxectos dos grupos de acción local

A Consellería do Mar incrementou a 16,3 millóns o crédito da convocatoria de axudas de 2017 aos proxectos dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) que redunden en beneficios para as zonas do litoral de Galicia.

Esta convocatoria, cofinanciada co Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP), contaba cun crédito inicial de 15,8 millóns de euros, que se viu ampliado en case 500.000 euros. Unha cantidade económica que se pon a disposición dos GALP para desenvolver proxectos no marco das súas estratéxicas durante os anos 2017, 2018 e 2019.

Así o destacou este mércores a conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante unha visita a Bueu (Pontevedra), realizada aos proxectos Cintapesc e Varamar, do grupo de acción local do sector pesqueiro da ría de Pontevedra.

O proxecto Cintapesc consiste nun sistema automatizado de poxa instalado na lonxa de Bueu que, segundo destacou a conselleira, supón unha mellora das infraestruturas e permite optimizar os procesos de identificación, pesada, etiquetaxe e venda do produto.

A outra iniciativa, denominada Varamar, inclúe diferentes melloras de servizos para a frota no varadero de Bueu como unha subministración de electricidade e auga automática, que contribúe á mellora das necesidades para o mantemento e reparación das embarcacións.