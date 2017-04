A UVigo participa na expedición de Race for Water para estudar a contaminación dos plásticos nos océanos

A Universidade de Vigo (UVigo) participa nunha expedición posta en marcha pola Fundación Race for Water co obxectivo de sensibilizar, estudar cientificamente e traballar a favor da conservación dos océanos fronte á contaminación por plásticos e microplásticos --pequenas partículas plásticas--.

Expedición de Race for Water | Fonte: Europa Press

A institución viguesa implicarase nesta iniciativa, que percorrerá o mundo durante cinco anos a bordo dun barco que emprega unicamente enerxía solar, a través do proxecto europeo 'Ephemare', co fin de avaliar cuantitativa e cientificamente os riscos e consecuencias que os microplásticos teñen sobre os organismos mariños.

Entre os científicos participantes atópase o investigador vigués Raimundo Blanco, quen en xullo se embarcará no buque solar durante oito días para cuantificar, caracterizar e analizar a ecotoxicidade dos microplásticos de orixe oceánico --para o que se recollerán mostras de auga e de especies de vertebrados e invertebrados en alto mar--.

A Fundación Race for Water naceu da afección pola navegación do empresario suízo Marco Simeoni, quen nas súas viaxes oceánicos decatouse do "forte impacto" que os plásticos teñen na vida acuática, xa que, "na actualidade, entre o 5 e o 10% da produción mundial de plástico termina nos océanos, e hai xa un quilo de plástico por cada cinco de peixe".