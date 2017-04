Un incendio forestal activo en San Sadurniño (A Coruña) afecta a máis de 20 hectáreas

A Consellería do Medio Rural informou este mércores dun incendio forestal activo nestes momentos na parroquia de Santa Mariña do Monte, no municipio coruñés de San Sadurniño.

Segundo informou o departamento autonómico, o lume iniciouse ás 17,54 horas deste mércores e, segundo as estimacións provisionais, a superficie afectada supera as 20 hectáreas.

Nos labores de control participan un axente, tres brigadas e cinco helicópteros.

A Consellería do Medio Rural lembrou que permanecen prohibidas as queimas dos restos agrícolas e forestais ata novo aviso.