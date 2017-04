O comité de empresa de Ferroatlántica esixiu unha rectificación "inmediata e pública" ao director da empresa "por pretender responsabilizar aos traballadores feridos" tras unha explosión nun forno da fábrica de Cee.

Nun comunicado, expresa o seu malestar tamén polo comportamento dos xefes dos departamentos do tres operarios. Deles, asegura que tentaron "ocultar evidencias e influír nas declaracións de testemuñas presenciais".

Tamén considera que, por parte do director da empresa, buscouse "dar por terminada precipitadamente a reunión da investigación". Na mesma liña, critica que "non tardase un minuto en saír nos medios acusando os traballadores de ser os responsables do accidente".

Por iso, sinala que, de non existir unha rectificación, o comité "actuará ata as últimas consecuencias". Por outra banda, sostén que estes accidentes "deben evitarse en orixe, evitando a exposición directa con medidas preventivas e sistemas en materia de seguridade, igual que ocorre noutras factorías do grupo".