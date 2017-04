Controlado un incendio forestal rexistrado na Capela, que afecta a 0,67 hectáreas

Un incendio forestal rexistrado na parroquia da Capela, no municipio coruñés do mesmo nome, quedou controlado ás 19,48 horas deste mércores.

Segundo informaron a Europa Press fontes da Consellería do Medio Rural, as lapas iniciáronse ás 18,45 horas e, segundo as primeiras estimacións provisionais, a superficie afectada é de 0,67 hectáreas.

Nos labores de extinción participaron un axente, unha brigada e un helicóptero.