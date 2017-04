A Cámara reclama por unanimidade á Xunta que solucione este semestre os problemas con gravacións en xuízos

O Parlamento galego aprobou este mércores por unanimidade unha iniciativa na que insta á Xunta a solucionar neste semestre os problemas técnicos existentes nas videoconferencias e no sistema de gravación de xuízos.

Esta iniciativa foi presentada polos socialistas na comisión Institucional, e aprobouse tras ser transaccionada cos populares, tamén cos votos a favor de En Marea e BNG.

A modo de exemplo, a socialista Patricia Vilán expuxo o caso dun xuízo do pasado luns na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra que tivo que cambiar de localización ante os fallos técnicos existentes, á vez que lembrou os numerosos problemas ocorridos nos últimos tempos en Galicia de vídeo e audio.

Por outra banda, nesta comisión tamén saíu adiante outra iniciativa, neste caso dos populares --coa abstención da oposición--, na que a Cámara insta á Xunta a pór en marcha un procedemento de consulta previa á elaboración de normativa.

Respecto diso, o deputado popular Alberto Pazos Couñago sinalou que esta proposta busca un "novo impulso á participación cidadá", máis aló da tramitación parlamentaria e administrativa. En cambio, os grupos da oposición mostráronse "escépticos" ante medidas que "soan moi ben", pero logo os populares "pon en risco" a calidade democrática.

POLÉMICA SOBRE CORES TOURÍS

Noutra orde de cousas, o portavoz de En Marea, Luís Villares, acusou ao delegado da Xunta na provincia de Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, de usar o coche oficial e recursos públicos con fins "partidistas".

En concreto, Villares sinala que Cores Tourís estaba o pasado 1 de marzo en Mondariz co seu coche oficial co anterior alcalde do PP (Julio Alén), a portavoz socialista no municipio, Mariña Alfaro, e diversos membros do PP local, nunha reunión relacionada con melloras en estradas.

Así mesmo, Villares reprocha a Cores Tourís facer políticas "partidistas" con reunións con grupos da oposición, no que tacha de "deslealdade institucional" cara ao alcalde a marea, Xoán Carlos Montes Bugarín.

En resposta, a directora xeral de Relacións Institucionais, Branca García Señoráns, censurou que Villares "non vén facer unha pregunta, senón unha acusación", nunha cuestión que identifica con "ruído político", pero que "non se axusta á realidade"

García Señoráns explicou que Cores Tourís acudiu a esa reunión convocado pola portavoz do PSOE de Mondariz, Mariña Alfaro, para analizar a problemática existente na rede viaria, nun labor "de carácter oficial", "e non en beneficio de ningún partido".

Ademais, espetou ao portavoz de En Marea que esta pregunta é froito da "falta de coordinación" entre membros da corporación municipal --o PSOE abandonou o goberno municipal de Mondariz hai uns meses--.

Finalmente, García Señoráns emprazou a Villares a que: "Á menor sospeita de que poida haber algún tipo de delito non lle vou a explicar onde ten que ir".