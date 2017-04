Partidarios de Pedro Sánchez alertaron este mércores en Vigo contra o "clientelismo" no PSOE e reivindicaron o "non" a Rajoy, que "hoxe cobra máis forza que nunca" tras coñecerse as últimas novidades en investigacións de corrupción que afectan ao PP.

Acto en apoio a Pedro Sánchez en Vigo | Fonte: Europa Press

Así o expuxeron a deputada socialista Rocío Frutos e o ex europarlamentario Andrés Perelló, que participaron na presentación da plataforma de apoio a Pedro Sánchez en Vigo, precisamente nunha cidade gobernada con maioría absoluta por Abel Caballero, principal valedor de Susana Díaz en Galicia.

No acto, que comezou cun minuto de silencio en memoria de Carme Chacón, participaron unhas 150 persoas, que desbordaron o aforamento da sala de conferencias da sede de Afundación, mentres que varias decenas máis tiveron que quedar fose do edificio por falta de espazo.

Antes do evento, e en declaracións aos medios, a deputada galega Rocío Frutos (unha das que ignorou o mandato do comité federal e votou en contra da investidura de Rajoy) subliñou que "hoxe máis que nunca", tras coñecerse que Rajoy deberá declarar como testemuña ou a detención de Ignacio González pola xestión da Canle de Isabel II, "cobra forza o pensamento de Pedro Sánchez", aínda que pasou algún tempo de "aquela horrorosa abstención, daquela vergoña".

Por outra banda, con respecto a quen prognostican a vitoria contundente de Susana Díaz nas primarias do PSOE, entre eles o alcalde de Vigo, advertiu de que "hai que deixar os triunfalismos" porque cada militante, tamén o rexedor olívico, "ten un voto" neste proceso. "Vimos a Vigo a explicar por que apoiamos a Pedro, e aquí hai moita xente que o apoia, por moito que o alcalde quéirao negar ou diga que non nos coñece", engadiu.

CLIENTELISMO

Con respecto a eses prognósticos, tamén se pronunciou Andrés Perelló, quen advertiu de que hai "precedentes históricos" de que as quinielas non sempre se cumpren, e puxo o exemplo das primarias nas que se enfrontaron Josep Borrell e Joaquín Almunia.

Ademais, advertiu de que "crerse que, por ser alcalde ou presidir unha deputación, xa se ten un reino de taifas, é tanto como predisponer a mente e a vontade das persoas". Ao seu xuízo, iso é "crer que o partido é clientelar" porque se alguén se atreve a "dicir que como gobernan farase o que eles din, é que están a definir a clientela, e non hai nada máis alleo ao ideal de liberdade socialista".

"E quéixanse do PGE e din que Rajoy nos enganou. En defensa de Rajoy hei de dicir que a min non. Un engana a outro cando ten un acordo con el, eu non tiña ningún acordo con el, aos que votamos 'non' a Rajoy non nos enganou", sentenciou.

No acto celebrado en Vigo, no que todos os intervenientes criticaron a "cazaría" a Pedro Sánchez, estiveron presentes, entre outros, os ex concelleiros Xulio Calviño ou Laura López Atrio, ademais de Dolores Villarino quen, ademais de concelleira, foi tamén presidenta do Parlamento galego.