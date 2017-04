Anfaco celebra este xoves unha xornada sobre comercio electrónico, con relatores de Google, Amazon e Vente-Privee

A Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Peixes (Anfaco-Cecopesca) celebra este xoves en Vigo unha xornada sobre comercio electrónico, na que contará entre os seus relatores con diferentes cargos de Google, Amazon Marketplace, Vente-Privee e Mariskito: Tu pescadería online.

Baixo o nome 'Como empregar o comercio electrónico para situar ventajosamente nosa empresa en novas canles de comercialización, potenciar a súa internacionalización e acceder aos principais mercados', este encontro celebrarase de 9,30 a 14,00 horas na sede de Anfaco, entidade organizadora en colaboración coa Consellería do Mar.

Na xornada, cuxa inscrición é de 30 euros para asociados e 50 euros para non asociados, distintos expertos analizarán desde distintos ámbitos a realidade actual e as tendencias do comercio electrónico no sector da alimentación.

Así, o business development manager de Google en España e Portugal, Adolfo Fernández (natural de Boiro), abordará as 'Claves para a internacionalización dixital'; mentres que a business manager de alimentación e bebidas de Amazon Marketplace, Mireya Alegre, falará de 'Como potenciar o seu negocio en colaboración con Amazon?'.

Así mesmo, os sales manager, wine & gastronomy de Vente-Privee, Pilar Oltra, reflexionará sobre 'Os retos da venda de gastronomía na canle en liña'; e o xerente de Mariskito: Tu pescadería online, Fernando Cividanes, presentará o seu caso de éxito empresarial.