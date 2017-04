Un congreso sobre asociacionismo no mundo artístico, a partir deste xoves no MAC da Fundación Gas Natural Fenosa

O Museo de Arte Contemporánea da Fundación Gas Natural Fenosa organiza un congreso internacional sobre asociacionismo no mundo artístico. En concreto, este celebrarase este xoves e venres, na Coruña.

Baixo o título 'Estrategia y forma', o encontro, tal e como indicou a fundación nun comunicado, dará a coñecer os principais modelos asociativos internacionais e presentará aqueles casos de éxito nos que se xeraron oportunidades de interese para o sector.

"O obxectivo do congreso é achegar coñecemento, establecendo un lugar para a posta en común e o diálogo entre os distintos axentes culturais para atopar estratexias de xestión e formas xurídicas asociativas que melloren a situación do artista e do sector da arte contemporáneo na actualidade", explicou a directora do MAC, Carmen Fernández Rivera.