Un urólogo e unha fisioterapeuta ofrecen este xoves unha charla sobre incontinencia urinaria en Ourense

O urólogo de Centro Médico El Carmen Carlos Müller e a fisioterapeuta especialista en chan pélvico Beatriz Torres abordarán este xoves en Ourense a incontinencia urinaria no marco dunha charla na que presentarán diferentes tratamentos para este problema.

Estes dous especialistas ofrecerán unha charla a partir das 20,00 horas deste xoves, 20 de abril, no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense.

A incontinencia urinaria é unha patoloxía moi estendida que afecta a un 60 por cento da poboación maior de 60 anos tanto a home como a mulleres, segundo os especialistas, pero tamén está relacionada con outros procesos fisiológicos pertencentes ás mulleres como o embarazo, o parto ou a menopausa.

"Existen falsas crenzas ao redor da incontinencia: Os tratamentos non funcionan, son pouco eficaces ou non é posible previr a aparición e empeoramento da incontinencia. Con todo, a clave está en realizar unha adecuada valoración xa que non todos os tipos de perdas son iguais", segundo comenta o urólogo Carlos Müller.

"Nesta conferencia falaremos da incontinencia urinaria de esforzo. A incidencia deste tipo de incontinencia é maior na muller como consecuencia do embarazo e os partos, e a medida que avanza en idade, tamén dos cambios hormonais que ocorren na menopausa. O home tamén a padece, xeralmente adoita ser consecuencia de intervencións cirúrxicas de patoloxías prostáticas ou da uretra", segundo sostén o doutor Müller.

TRATAMENTOS

"A fisioterapia uroginecolóxica é moito máis que exercicios de Kegel ou hipopresivos, é un apaixonante mundo en continua evolución, cuxo tratamento comeza polo coñecemento da patoloxía, as diferentes posibilidades de resolución de maneira conservadora a través da fisioterapia e a mellora da calidade de vida do paciente", segundo apunta Beatriz Torres, fisioterapeuta especialista en chan pélvico do centro Fisiobebé.

Ademais da fisioterapia, existen outros tratamentos médicos, minimamente invasivos con alta eficacia para a resolución deste problema.

O obxectivo desta charla da Escola de Saúde de Centro Médico El Carmen é, segundo sinala a organización, mostrar como o médico urólogo e o fisioterapeuta "traballan en conxunto para establecer un tratamento individualizado que poida mellorar o día a día dos pacientes".