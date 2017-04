Extinguido o incendio forestal que queimou unhas 36 hectáreas de monte arborado en San Sadurniño (A Coruña)

O incendio forestal rexistrado o mércores no termo municipal de San Sadurniño (A Coruña) quedou extinguido na madrugada deste xoves tras queimar unhas 36 hectáreas.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, o lume iniciouse ás 17,54 horas deste mércores na parroquia de Santa Mariña do Monte e, tras ser estabilizado sobre as 23,00 horas, quedou extinguido na madrugada deste xoves.

O departamento de Medio Rural da Xunta apuntou que a superficie afectada por este lume forestal foi de 36 hectáreas de monte arborado.