O vento e a ondada forte terán en risco ás provincias da Coruña e Lugo

O vento e os fenómenos costeiros afectarán este xoves ás provincias da Coruña e Lugo, así como ao noroeste do Estreito, de Andalucía oriental, de Murcia e de Baleares, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET), que activou o aviso por risco importante (laranxa) en cinco provincias e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla e de risco (amarelo) noutro catro.

Imaxe da árbore envorcada polo vento | Fonte: Europa Press

Así, o risco importante por fenómenos costeiros afectará á Coruña, onde soprará vento de leste ou nordeste forza 8, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Ceuta e Melilla, xa que se espera vento do leste e nordeste forza 8 e ondas de catro a seis metros e con nivel de aviso amarelo a Lugo, Asturias, por vento desta forza 7 e mar combinado do nordeste entre 4 e 5 metros, así como en Murcia, Mallorca e Menorca, onde as ondas alcanzarán 3 metros.

Ademais, Cádiz terá risco importante por ventos de ata 90 quilómetros por hora e con aviso amarelo estarán A Coruña, Lugo, Almería, Xaén, Granada, Málaga, Sevilla, Ceuta, Melilla.

Durante a xornada deste xoves prevense ceos nubrados ou con intervalos anubrados e probabilidade de choivas e chuvascos ocasionais no Estreito e Melilla e non se descartan de maneira feble e dispersa no suroeste de Castela e León, sur de Galicia, comunidade de Madrid e serras de Andalucía.

En boa parte da área mediterránea haberá intervalos nubrados aínda que tenderá a diminuír a nebulosidade durante o día na maior parte das zonas, mentres no terzo norte peninsular espérase un día de ceos pouco anubrados ou despexados. En Canarias pode haber choivas febles nas illas de maior relevo.

Respecto das temperaturas, o AEMET prevé que as diúrnas descendan no sur e no centro da Península e nas illas canarias orientais e que ascendan en en o terzos norte e nordés. As nocturnas descenderán en xeral e haberá xeadas en zonas altas do norte peninsular, máis intensas en Pireneos.

Finalmente, o vento soprará de compoñente norte no nordés peninsular, en Baleares e Canarias e do leste e nordés no resto da Península, área do estreito e Melilla. Tamén soprará forte ou con intervalos de forte nos litorais de Galicia, Asturias, sueste peninsular, zonas altas de Andalucía, Baleares e Alborán mentres que na área do Estreito espéranse intervalos de intensidade moi forte.