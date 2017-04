O vento causa diversos danos nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal e obriga a suspender as clases nun colexio

Os fortes refachos de vento rexistradas nas últimas horas nas zonas costeiras da provincia da Coruña provocaron diversos incidentes. As de maior consideración rexistradas no 112 Galicia afectan as comarcas de Eume, Ortegal e Ferrolterra.

En concreto, segundo informou o 112 Galicia, en Valdoviño este xoves quedaron suspendidas as clases no CPI de Atios, situado na Avenida de San Sadurniño, despois de que o vento provocase o desprendemento de parte do seu tellado.

Unha persoa particular deu a voz de alarma ao 112 Galicia minutos despois das 00,00 horas deste xoves. Segundo relatou, varias das pezas caeran á estrada e provocaran o corte dun cable eléctrico.

Os profesionais do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 informaron os Bombeiros de Ferrol e ao GES de Ortigueira. Tamén se alertou á empresa responsable da subministración eléctrica, para que proceda ao arranxo dos cables danados.

MARQUESIÑA

Mentres, no municipio de Narón os efectivos de emerxencia tiveron que retirar unha marquesiña que se precipitou ás vías do tren, nas proximidades da rúa Bouzas.

Segundo os datos facilitados ao 112, a estrutura metálica impedía a circulación de convois. Con todo, ata a mañá deste xoves non previra ningún tren, polo que a liña non tivo que ser cortada.

Foi unha veciña da zona a que chamou ao 112 Galicia ás 2,00 horas deste xoves para explicar os feitos. O persoal do servizo de emerxencias informou da situación a Adif e aos Bombeiros de Narón. Precisamente, unha dotación deste corpo encargouse da retirada da marquesiña.

EMBARCACIÓN Á DERIVA

Pola súa banda, en Pontedeume efectivos de Protección Civil tiveron que recuperar unha lancha deportiva que se soltou do porto. Foi un particular o que se puxo en contacto co 112 Galicia.

Polo Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertouse a Salvamento Marítimo, ao Servizo de Gardacostas de Galicia e a Protección Civil. Finalmente, a embarcación volveu quedar amarrada no porto eumés.

DESPRENDEMENTO

Ademais, no municipio de Ortigueira o vento provocou o desprendemento de varias chapas da fachada dun edificio situado na estrada de Luama.

Unha persoa particular contactou co 112 Galicia minutos despois das 22,00 horas do mércores para alertar da situación. Segundo indicou, as placas caían sobre a vía, o que puña en risco a circulación na zona. Por iso, informouse ao GES de Ortigueira e á Guardia Civil de Tráfico.