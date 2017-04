A Seguridade Social gañou 528 afiliados estranxeiros en Galicia en marzo, ata os 30.071

Os afiliados estranxeiros á Seguridade Social aumentaron ata os 30.071 en marzo en Galicia, o que supón 528 máis que o mes anterior --un 1,79%-- e 664 máis que hai un ano --2,26%--, segundo os datos que publica este xoves o Ministerio de Emprego.

Afiliados estranxeiros | Fonte: Europa Press

Por provincias, a que rexistra máis cotizantes estranxeiros é A Coruña, con 10.999; seguida de preto por Pontevedra, con 1.401. En Lugo están afiliados 4.685 estranxeiros e en Ourense 3.987. O incremento intermensual máis importante rexistrouno Lugo, cun aumento do 3,18%, mentres que en Ourense, o máis baixo, foi do 0,36%.

Durante o mes de marzo estiveron dados de alta 23.073 estranxeiros no réxime xeral en Galicia, dos que 3.116 correspondían ao sistema especial de empregados do fogar e 1.117 ao agrario. Así mesmo, 5.723 eran autónomos e 1.275 cotizaban ao réxime do mar.

Un total de 13.749 afiliados proviñan doutros países da Unión Europea, entre os que destacan os portugueses --6.978--, os romaneses --2.722-- e os italianos --1.209--. Pola súa banda, 16.332 eran extracomunitarios, os máis numerosos orixinarios de Brasil --1.786--, Marrocos --1.605--, China --1.472--, Colombia --1.292-- e Venezuela --1.001--.

Por sectores de actividade, no réxime xeral destacan os estranxeiros dados de alta en Galicia na hostalaría --4.331--, na reparación de vehículos a motor e motocicletas --2.549-- e na industria manufacturera --2.448--. Entre os autónomos, pola súa banda, os máis numerosos son tamén os dedicados á reparación de vehículos de motor --2.006-- e á hostalaría --1.098--.

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, a Seguridade Social gañou 37.473 cotizantes estranxeiros en marzo, un 2,2% en relación ao mes anterior, ata situarse o número de inmigrantes en alta en 1.739.720 ocupados.

Con este avance, a afiliación de estranxeiros á Seguridade Social logra o seu mellor resultado nun mes de marzo desde o ano 2007 e encadea dous meses consecutivos de incrementos despois de sumar en febreiro máis de 14.000 cotizantes estranxeiros.

Do total de estranxeiros en alta na Seguridade Social ao finalizar marzo, 1.451.212 cotizaban ao Réxime Xeral; 284.077 ao de Autónomos; 4.270 ao do Mar, e 161 ao do Carbón. En termos interanuais, a afiliación de estranxeiros aumentou o pasado mes de marzo en 96.656 persoas (+5,9%).

Do total de traballadores estranxeiros que cotizan no sistema da Seguridade Social, os grupos máis numerosos proceden de Romanía (318.958), Marrocos (221.162), China (96.445), Italia (87.661), Ecuador (66.884). Séguenlles os que proveñen de Reino Unido (61.303), Bulgaria (56.159), Colombia (50.826) e Bolivia (48.349).