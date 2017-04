A Xunta convoca seis novos permisos de marisqueo a pé na confraría de Cariño (A Coruña)

A Consellería do Mar convocou seis novos permisos de explotación para marisqueo a pé na confraría de pescadores de Cariño (A Coruña).

Os interesados en acceder a eles poderán consultar a convocatoria na páxina web da consellería. O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, tras a publicación desta convocatoria no taboleiro de anuncios da Xefatura Territorial e na páxina web.

As solicitudes e a documentación acreditativa deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta. Tamén se poderán presentar en papel nas oficinas de rexistro da Administración autonómica, oficinas de correos ou no resto de lugares indicados na Lei de réxime xurídico das administracións públicas.

Unha vez concluído o prazo de solicitude, a Consellería do Mar procederá á súa valoración. As solicitudes serán estudadas e baremadas, segundo recolle a normativa relativa a este tipo de permisos.