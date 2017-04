O PSOE urxe convocar a comisión de seguimento do AVE para o impulso do proxecto de integración urbana en Ourense

O Grupo Municipal Socialista rexistrou unha petición urxente dirixida ao alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, na que se require a convocatoria urxente da comisión de seguimento das obras do AVE para "o impulso e seguimento" do proxecto de integración urbana na cidade.

Nun comunicado, os socialistas defenderon a necesidade de que se convoque este órgano e infórmese aos axentes políticos, económicos e sociais da cidade ante as últimas informacións sobre o AVE a Ourense.

O PSOE lembra que esta comisión se constituíu "grazas á súa petición xa no ano 2015 e posterior reiteración" e que "unicamente se celebrou unha reunión" o pasado 17 de febreiro, na que se acordou "como irrenunciable" a variante exterior, "coa falta de concreción dos prazos e da documentación" posta a disposición dos colectivos por parte do alcalde e o Goberno do PP.

"Desde entón, nada se sabe, e o Goberno do PP prefire optar por calar ante as distintas informacións publicadas recentemente sobre a chegada provisional do AVE a Ourense", advirten os socialistas.

Ante esta situación, os socialistas esixen a convocatoria da comisión e demandan que estean presentes representantes da Xunta, do Ministerio de Fomento, de Adif e de Renfe, ademais de que se convide aos representantes sindicais da cidade.

Todo iso, co obxectivo de "analizar conxuntamente e coa maior información posible" as medidas a acometer para lograr o mellor proxecto para a integración do AVE para Ourense "por encima de calquera interese partidista e sempre primando o interese xeral".