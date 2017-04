Suspendidas as clases ata o luns nun centro de Valdoviño por danos causados polo vento na cuberta

A Consellería de Educación confirmou a suspensión das clases ata o luns no CPI de Atios situado no municipio coruñés de Valdoviño debido aos danos causados polo forte vento en parte da cuberta.

Así o informaron a Europa Press fontes da Consellería de Educación, que concretaron que os aproximadamente 500 alumnos afectados poderán regresar ás aulas o luns unha vez que se retiren os restos desprendidos polo vento.

Educación explicou que, en concreto, voou parte da cuberta dunha ampliación do edificio principal no que se sitúan aulas específicas como as de música.

Por iso, por seguridade suspendéronse as clases este xoves e venres e, como os alumnos "caben todos no edificio vello", o luns poderán regresar unha vez que se retiren os restos desprendidos.

Así, a Consellería de Educación asegurou que o luns se prevé ter todo retirado, tras o que se procederá, coas medidas de seguridade oportunas, a reparar a cuberta afectada.