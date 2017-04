HM Hospitais creceu un 21% ao facturar 336 millóns de euros en 2016

MADRID/SANTIAGO, 20 (EUROPA PRES)

HM Hospital Sanchinarro | Fonte: Europa Press

Así mesmo, pechou 2016 cun Ebitda normalizado de 56,2 millóns de euros. Tamén hai que destacar a evolución das áreas de I+D+i e Formación, que crecen na súa facturación ao 9% e albergan unhas previsións optimistas para o futuro.

"Estes resultados financeiros combinados co crecemento orgánico que experimenta a compañía permítennos seguir avanzando no noso obxectivo primordial, que é construír un proxecto asistencial integral. Hoxe HM Hospitais é unha realidade máis sólida e máis eficiente, que ofrece aos nosos pacientes os mellores tratamentos médicos e os profesionais sanitarios máis motivados", segundo sinala Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitais.

Na mesma liña, o conselleiro delegado de HM Hospitais, Alejandro Abarca Cidón, asegura que HM Hospitais é un proxecto a longo prazo e o crecemento esíxelles facelo con "orde e cunha sólida base asistencial, integrando e consolidando cada adquisición para dotala dos recursos asistenciais e humanos necesarios para ofrecer aos nosos pacientes e os seus familiares unha seguridade, coidado e trato de excelencia".

Na súa opinión, "contar cun equipo de profesionais ilusionados e comprometidos co proxecto" é a base do modelo de empresa. "É por iso que seguimos aumentando o noso persoal e en 2016 producíronse 70 novas incorporacións, adicionais aos postos de traballo das empresas adquiridas, o que nos permitiu alcanzar 3.750 empregos directos dos que o 79% teñen contratos indefinidos e un 76% son empregos femininos", engade.

Actualmente, lembran, os centros hospitalarios da compañía atópanse entre os mellor valorados por pacientes e consultoras independentes como o Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) 2016, que sitúa ao Hospital Universitario HM Montepríncipe e ao Hospital Universitario HM Sanchinarro segundo e cuarto mellor centro sanitario privado respectivamente.

OS FITOS FINANCEIROS

No que respecta aos fitos financeiros e orgánicos da compañía na comunidade de Madrid o crecemento experimentado polo Hospital Universitario HM Porta do Sur (Móstoles), que rexistrou un incremento de facturación do 49% no que é o seu segundo ano completo de actividade. Adicionalmente, en 2016 uníronse á rede de HM Hospitais os 3 centros de HM La Paloma, mentres que en xaneiro de 2017 incorporouse o Centro Médico La Moraleja (Alcobendas), o que complementa a oferta asistencial no norte de Madrid.

Así mesmo, durante 2016 e principios de 2017 HM Hospitais experimentou un importante crecemento fóra de Madrid o que supuxo a consolidación do seu proxecto asistencial na rexión noroeste de España. A oferta de HM Hospitais en Galicia afianzouse coa incorporación de HM Rosaleda e HM La Esperanza en Santiago de Compostela, que tivo lugar en novembro de 2016.

Ademais, hai que engadir a máis recente compra do Centro Médico O Castro-Clínica Nosa Señora do Perpetuo Socorro de Vigo, que se culminou en marzo de 2017. Con estas adquisicións HM Hospitais completa a súa presenza no denominado Eixo Atlántico, xa que a compañía conta con presenza na Coruña, Vigo e Santiago de Compostela. En concreto, o Grupo pasa a contar con 5 hospitais e 4 policlínicos en Galicia, que funcionarán como un complexo sanitario integrado e coordinado.

Así mesmo, tras a obtención do 75% no accionariado de Clínica San Francisco en León e chegar a un acordo para incorporar a Obra Hospitalaria de Nª Señora de Regra á rede de centros de HM Hospitais en xaneiro de 2017, "HM Hospitais cimenta e afianza a súa presenza na zona noroeste e continúa coa súa estratexia de engadir centros de referencia á extensa rede da compañía en España, que xa está presente en Madrid, Galicia, Toledo e León".