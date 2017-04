O conselleiro delegado de Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín, avanzou este xoves que a entidade aclarará en "poucas semanas" canta investimento ou dotación "fai falta" para que a desinversión dos seus activos inmobiliarios sexa "o suficientemente rápida" e canto negocio xera a actividade principal do banco, centrada en pemes.

Sucursal do Banco Popular | Fonte: Europa Press

Durante a súa intervención no XXIV Encontro do sector financeiro, organizado por ABC, Deloitte e Sociedade de Tasación, Sánchez-Asiaín recoñeceu que "ultimamente" Popular xerou "pouca confianza no mercado" e apuntou que isto é debido a que non se soubo diferenciar entre o negocio de pemes e o inmobiliario que desenvolve o banco.

Por iso, cre que o mercado se expón dúas cuestións: que investimento ou dotación fai falta para que a desinversión dos seus activos inmobiliarios sexa o suficientemente rápida e canto diñeiro xera a actividade principal.

"Ao ofrecer a información de Popular de forma agregada non fomos capaces de explicala de forma coherente", afirmou o conselleiro delegado de Popular, quen precisou que a xestión destas dúas actividades quedou dividida en setembro de 2016.

Desde entón, o banco procedeu á asignación de ingresos, gastos e provisións a cada un deses dous negocios, unha operación que concluíu o pasado 31 de marzo. "Só desde hai uns días somos capaces de asignar a ambas as realidades ingresos, custos e provisións. En poucas semanas seremos capaces de responder ás dúas preguntas do mercado", insistiu.

A partir de entón, cre que o mercado porá valor futuro a Popular e a súa estratexia. "A futuro non queremos ser un banco inmobiliario, queremos ser un banco de pemes, que é o que fomos toda a vida e é o que facemos ben", apostilou.

Por outra banda, o 'número dous' de Popular asegurou que o banco ten a día de hoxe máis capital que antes da crise, pero incidiu en que as esixencias regulatorias son maiores, polo que entende que será a regulación a que marque o 'timing' no que a entidade terá que actuar.

"Dese 'timing' e do equilibrio entre a capacidade de xeración de capital e as necesidades de dotación sairán as alternativas de acción posibles que tomemos, entre as que se atopan xeración orgánica de capital, desinversiones puntuais de activos 'non core', posible acceso ao mercado ou posibles operacións corporativas", explicou.