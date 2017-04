Angrois.- Pontón aplaude que Castela León pida unha investigación e chama ao PP a absterse cando o BNG volva solicitala

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, aplaudiu que as Cortes de Castela e León acordasen reclamar que se constitúa unha comisión de investigación parlamentaria sobre o accidente de Angrois, e chamou a reflexionar ao PSOE e o PP galego, e, en concreto ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que "se non quere apoiar unha comisión de investigación, polo menos abstéñase" cando o BNG volva solicitala.

Así o manifestou este xoves nunha visita á estación de Vigo-Urzáiz, onde Pontón, que felicitou ás vítimas polo seu traballo, remarcou que o BNG se alegra de que haxa un Parlamento que aprobe que haxa unha comisión independente sobre as eventuais responsabilidades políticas polo accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois en xullo de 2013. En concreto, en Castela e León a abstención do PP permitiu este mércores sacar adiante a iniciativa de Podemos, que apoiaron o PSOE, EU e PIL.

"Quería convidar ao PSOE e o PP a que reflexionen sobre a súa posición neste tema" en Galicia, trasladou a portavoz nacionalista, que considerou "vergoñento" que na rexión na que se produciu o accidente "péchese a porta" ás reclamacións das vítimas e "non haxa honestidade suficiente para recoñecer que non houbo unha investigación independente e que é impresentable que non haxa unha comisión parlamentaria que dirima responsabilidades políticas".

Neste marco, a portavoz nacionalista avanzou que o BNG volverá solicitar en Galicia que haxa unha comisión de investigación independente, ante o que chamou a Feijóo a "reflexionar e, se non quere apoiar esa comisión de investigación, polo menos non sexa un obstáculo e abstéñase".

"Temos unha débeda coas vítimas, con este país, e necesitamos ter a seguridade de que non se vai a volver repetir un accidente destas características", concluíu.