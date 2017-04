O sindicato Comisións Obreiras (CC.OO.) informou este xoves da firma do acordo no convenio colectivo de edificación e limpezas da provincia de Lugo, tras dous anos de "infrutuosas" negociacións e "ás portas" dunha folga indefinida no sector.

CC.OO., a través dun comunicado, explicou que "a presión sindical" forzou á patronal estatal Aspel a "desbloquear a negociación e a aceptar a proposta do mediador". Así mesmo, apunta á "unidade" da parte social fronte á "división" da empresarial, para conseguir que o acordo "chegase a bo porto".

Os puntos máis relevantes deste acordo son un incremento salarial do 0,5% desde o 1 de outubro de 2016, un incremento salarial do 1,25% para 2017 e do 1,75% para 2018.

Así mesmo, logrouse o recoñecemento da ultraactividade indefinida do convenio, un novo modelo de subrogación "máis garantista" e mellora nas condicións do traballo a tempo parcial.