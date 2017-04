Máis da metade das compras TIC na contratación pública de 2011 a 2015 foron accesibles, segundo CENTAC

As compras en Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) relacionadas coa accesibilidade na contratación pública española a nivel estatal, autonómico e local entre 2011 a 2015 representan o 54%, fronte ao 46% que non tiveron en conta estes criterios durante o citado período, segundo despréndese dun informe presentado este xoves, 20 de abril, polo Centro Nacional de Tecnoloxías da Accesibilidade (CENTAC).

O estudo --que leva por título 'Compras TIC relacionadas coa accesibilidade na contratación pública en España' e foi realizado por Rosa María Tejerina Pérez-- busca dar a coñecer a todos os implicados no proceso da contratación pública de produtos e servizos TIC os resultados obtidos durante 2011-2015 das compras públicas TIC relacionadas coa accesibilidade.

Ademais, pretende converterse nun manual que sirva de instrumento para garantir que os produtos e servizos TIC que compren as Administracións Públicas e cuxos destinatarios sexan persoas físicas (xa sexa público en xeral ou o persoal das Administracións Públicas) sexan accesibles.

Por iso, ofrécense datos cuantitativos sobre as compras públicas TIC relacionadas coa accesibilidade, así como unha análise das palabras crave máis significativas aparecidas nas mesmas, relacionadas con discapacidade, maiores, dependencia e accesibilidade.

Así, en canto á evolución da cota por Licitacións TIC Accesibles (A), do 33% de 2011 pasouse a un 51% en 2012, 59% en 2013, 59% en 2014 e 64% en 2015. A media deste período sitúase nun 54%. En canto ás licitacións non accesibles, pasaron de supor o 67% en 2011 ao 49% en 2012, 41% en 2013, 41% en 2014 e 36% en 2015, sendo a media do 46%.

Así mesmo, no período 2011-2015, as Licitacións TIC Accesibles alcanzaron o importe de 10.626 millóns de euros. O estudo indica que as licitacións TIC totais en euros "non mostraron un crecemento claro" no período 2011-2015, fronte ás Licitacións TIC Accesibles, que crecen dunha forma sostida ata 2014, experimentando un descenso en 2015.

O documento engade que o maior número de Licitacións TIC Accesibles contén só unha palabra crave relacionada coa accesibilidade e representan o 85,4% do total en todo o período 2011-2015, mentres que as licitacións con máis dunha palabra crave representan só o 14,6% do total A.

A PALABRA DISCAPACIDADE, A MÁIS USADA

Neste punto, a palabra 'Discapacidade' é a que aparece un maior número de veces nas Licitacións TIC, seguida pola palabra 'Minusvalía' e a palabra 'Accesibilidade'. En cuarto lugar aparece a palabra 'WAI' (siglas referentes á iniciativa sobre a accesibilidade da web) aínda que con moita menor frecuencia seguida de preto pola palabra 'Usabilidade'.

O estudo sinala que os termos 'Accesibilidade' e 'Usabilidade' moitas veces utilízanse de forma indistinta pero CENTAC lembra que existen diferenzas pois un produto ou servizo pode ser accesible pero non usable ou ao revés ser usable pero non accesible, polo que avoga que sexa usable e accesible.

Das licitacións TIC que conteñen unha única palabra crave, o estudo sinala que o maior número contén a palabra 'Discapacidade' ou 'Minusvalía'. Así, un 45% das Licitacións TIC de 2011-2015 conteñen a palabra crave 'Discapacidade' ou 'Minusvalía', entre outros datos destacados.

Respecto á repartición de licitacións TIC entre os organismos licitadores, ata o 2013 os CC.AA. concentraban a maioría das licitacións accesibles (A) en euros, aínda que ano a ano han ido reducindo o seu peso en favor doutros organismos licitadores e en 2015 CC.AA. e a Administración Xeral do Estado igualan a porcentaxe que representan as licitacións dos dous tipos de entidades a un 43% respectivamente.

UN CARÁCTER IMPULSOR E ESTRATÉXICO

Por comunidades, Aragón é a única que supera a media nacional das cotas de Licitacións Accesibles sobre Licitacións Totais por CC.AA. no cinco anos analizados, mentres que Canarias, Illas Baleares e Galicia supérana nos catros últimos anos e Andalucía, Estremadura, Madrid e Murcia supérana en tres anos.

Por todo iso, o informe conclúe que as compras públicas teñen "un carácter estratéxico e impulsor" polo que se destaca a importancia da inclusión de requisitos de accesibilidade en todas as fases da contratación de produtos e servizos TIC, con especial incidencia na súa incorporación no prego técnico das licitacións.

"Unha adecudada contratación accesible é importante para diminuír a brecha social que xera a tecnoloxía en moitas ocasións --engadiu o director xeral de Políticas de Apoio á Discapacidade, Borja Fanjul, durante o acto de presentación do estudo--. No meu caso, que me preocupo pola calidade de vida das persoas con discapacidade, considero importante a axuda de webs accesibles que permiten a toda a sociedade ter unha participación plena e unha relación de calidade coas administracións públicas".

UN DEREITO

O director de ONTSI-Rede.es, Jorge Pérez, tamén destacou a necesidade de que a accesibilidade aos servizos públicos sexa "un dereito para todos os cidadáns" e, aínda que destacou que "España avanzou nos últimos anos" respecto diso, en comparación con outros países de Europa, pediu que o optimismo en canto a este sector sexa "moderado" porque "hai moito que mellorar".

Neste sentido, o directo xeneral de CENTAC, Juan Carlos Ramiro, mostrouse esperanzado coa aprobación da directiva europea que obriga a facer accesibles cómpralas TIC e que levará a que todo o sector, tanto público como privado, tómese a accesibilidade como "un novo nicho de negocio".

Ao seu xuízo, trátase dun "antes e un despois" de face a que este sector avance en España. "Cando era opcional, tratábase dun investimento, agora as empresas entenderán que, se non hai accesibilidade, están fóra do mercado", concluíu.