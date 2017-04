O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, manifestou que non se "escatimarán recursos" no caso da moza madrileña Diana Quer -desaparecida desde o 22 de agosto do ano pasado-, tras decretar o titular do Xulgado de Instrución número 1 de Ribeira (A Coruña) o sobresemento provisional da causa.

Respecto desta decisión, tras a decepción trasladada polos pais e preguntado se tamén existe malestar entre os investigadores, Villanueva manifestou que a Garda Civil seguirá traballando, tanto a través da súa unidade central como no ámbito autonómico, nun caso que cualificou de "extremadamente complexo pola cantidade inxente de datos".

Así, lembrou que se traballou "desde un primeiro momento" na investigación de persoas, vehículos e móbiles, ademais de "corroborar os datos das cámaras de tráfico e doutros lugares" con este tipo de dispositivos.

Agora, tras o arquivo provisional, expuxo que se vai a seguir traballando na mesma liña "e coa mesma intensidade" por se aparece "algún indicio" que poida levar a investigación "cara a un punto concreto". Neste caso, precisou que os resultados se comunicarán de novo ao xuíz.

Con iso, o delegado do Goberno en Galicia quixo transmitir "tranquilidade" aos pais da nova. "A actividade policial non se vai a minorar", insistiu na mesma liña. Como recolle tamén o auto xudicial, Villanueva lembrou que o arquivo provisional está vinculado co feito de que non haxa "ningún sospeitoso sobre o cal dirixir" a acusación.

NINGUNHA LIÑA "PECHADA"

Con todo, insistiu en que non hai "ningunha liña pechada", aínda que non quixo avanzar ningún dato concreto, a pesar de levantarse o segredo do sumario, por non "pór en perigo ningunha liña de investigación".

Así, admitiu que o traballo durará "meses" polo feito, entre outras cuestións, de que non se saiba se a moza madrileña segue viva ou non. A pesar diso, non descartou que poida aparecer "un dato novo" que permita avanzar neste caso.