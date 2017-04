Pintan coas cores da bandeira republicana o busto de Fraga

O busto do expresidente da Xunta Manuel Fraga, situado na praza maior de Vilalba, rexistrou outro ataque na madrugada deste xoves, ao ser pintado coas cores da bandeira republicana.

Busto de Fraga en Vilalba

A Garda Civil informou que os feitos se produciron "durante a noite do 19 ao 20" de abril e ás 9,00 horas deste xoves a Policía Local de Vilalba puxo os feitos en coñecemento da Benemérita.

Estas mesmas fontes sinalaron que o busto "non sufriu danos", á vez que por parte do Concello comunicouse que se procederá á súa "limpeza". A Garda Civil non descarta que este novo ataque estea vinculado con outro que sufría a estatua a principios do pasado mes de marzo.

O delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, puxo de relevo que estes actos vandálicos son "reincidentes". "Non hai moito tempo que ocorría algo similar e ocorreu noutras ocasións", manifestou.

Ao seu xuízo os ataques "non son xustos, porque non debe molestar a ninguén, polo moito que leva representado para Vilalba, Galicia e o conxunto de España" a figura do expresidente da Xunta.

O busto de Manuel Fraga, en Vilalba, tirado ao chan, nun anterior ataque | Fonte: Europa Press (cedida por Ferretería Puentes).

VANDALISMO

O alcalde da localidade, Agustín Baamonde lamentou a "tendencia" a substituír o debate de ideas e a confrontación "dialéctica polo vandalismo". Á súa vez, aproveitou para advertir que o concello non retirará o busto de Fraga.

Baamonde fixo especial fincapé en que este tipo de accións son "a antesala" doutras "máis graves", para parafrasear ao científico Albert Einstein cando dicía: "Non se como será a terceira guerra mundial, só sei que a cuarta será con pedras e lanzas".