Feridos dous operarios tras caerlles encima unha pedra nun accidente laboral en Ourol (Lugo)

Dous traballadores do sector da madeira resultaron feridos na mañá deste xoves despois de que caese encima unha pedra nun accidente laboral rexistrado no municipio de Ourol (Lugo).

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos tiveron lugar sobre as 11,30 horas deste xoves na estrada de Santa Mariña, na parroquia de Miñotos.

Unha das vítimas precipitouse por un barranco e quedou nunha zona de difícil acceso, polo que se procedeu ao seu rescate, segundo sinalou o 112. Mentres, o outro operario ferido foi evacuado por efectivos sanitarios a un centro hospitalario.

Foi un particular o que chamou ao 112 Galicia para avisar do accidente laboral. O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Viveiro. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Garda Civil.