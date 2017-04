A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou que nos Orzamentos Xerais do Estado de 2017 inclúase unha partida para impulsar o saída sur ferroviaria desde Vigo cara ao Porto (Portugal) e que se modernice esta vía, na que actualmente transita o que cualificou como un "tren chuchú".

Pontón fixo estas declaracións este xoves durante unha visita á estación de Vigo-Urzáiz, onde varios membros do Bloque mostraron carteis pedindo a 'Modernización ferroviaria xa' e 'Saída sur para Vigo'. Alí, insistiu en que o saída sur cara ao Porto é "unha infraestrutura estratéxica" para Galicia, coa que o actual traxecto de dúas horas e cuarto poderíase reducir a 75 minutos.

"Levamos máis dunha década vendo como o Goberno central incumpre a promesa da modernización desta vía", censurou, recalcando que se o proxecto se materializase, "si que sería un impulso ao ferrocarril, á Eurorrexión, e ao cumprimento das promesas coa cidade de Vigo, porque o Eixo Atlántico non acaba en Vigo, senón na conexión co Porto".

A nacionalista denunciou que hoxe en día para ir ao Porto haxa "un tren chuchú, que vai a un ritmo do século pasado", e criticou que, mentres que Portugal ten un "compromiso coa modernización desta vía", o Goberno español non pon encima da mesa os recursos necesarios para dotar o Eixo Atlántico dun ferrocarril moderno.

"A última noticia son o PGE do recortazo, que recortan a Galicia 442 millóns de euros xusto no ano no que imos pagar máis impostos", criticou Pontón, que ante isto sostivo que "ningún representante dos galegos pode votar a favor dos orzamentos de Rajoy se non hai compromisos efectivos e partidas para que o tren de Vigo ao Porto modernícese".