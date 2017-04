A Deputación da Coruña programa máis de 250 actos culturais en 2017 nos municipios da área de Santiago

Un total de 264 actuacións de carácter cultural terán lugar ao longo deste 2017 nos municipios da área de Santiago dentro do programa 'Rede Cultural 2017', que organiza a Deputación da Coruña en colaboración cos concellos da provincia.

Este luns, a vicepresidenta do ente provincial, Goretti Sanmartín, presentou o programa para a área de Compostela, que inclúe actuacións de maxia, música, teatro e proxeccións audiovisuais; e para o que a Deputación incrementou a súa achega "en 70.000 euros" respecto ao pasado ano.

Así, Sanmartín puxo o foco en que un dos principais obxectivos do programa 'Rede Cultural' é "a non discriminación" dos habitantes dos pequenos municipios no acceso á oferta cultural.

Por tanto, a Deputación da Coruña concentra as axudas do programa naqueles concellos que non superen os 10.000 habitantes. En concreto, o ente provincial cobre "o 75 por cento" dos gastos dos actos programadas naqueles municipios cunha poboación menor a 50.000 persoas.

O orzamento total do programa para o conxunto da provincia supera o tres millóns de euros, dos que máis de 500.000 euros concéntranse na área de Santiago. Deles, os municipios achegan 210.000 euros polos restantes 317.000 que son asumidos pola Deputación.

PROGRAMACIÓN

Goretti Sanmartín resaltou que 'Rede Cultural' busca "vertebrar o país", axudar a "crear públicos" e garantir desde as institucións "o acceso con facilidade" á cultura "independente" do lugar de residencia.

En canto á programación, destacou que o programa inclúe actuacións profesionais e tamén "de afeccionados". Sanmartín desvelou este luns as actuacións programadas para todo este ano, que deberán ser agora xestionadas polos concellos, tanto a nivel de datas como de promoción.

Entre elas destacan actuacións musicais de grupos galegos como Heredeiros da Crus, Familia Caamagno ou Fanfarria Taquikardia; varios números de maxia e circo ou talleres de literatura e arte urbana.

Segundo Sanmartín, unha das actividades máis demandadas na edición deste ano do programa foron as relacionadas cos monicreques, o teatro e o audiovisual. De feito, 'Rede Cultural' inclúe en 2017 o programa 'Visións', que desenvolverá 21 actividades relacionadas co mundo audiviosual ao longo deste ano.