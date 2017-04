Hijos de Rivera (Estrella Galicia) adquire o 32% da cervexeira artesanal irlandesa Carlow Brewing Company

Hijos de Rivera, produtora de Estrella Galicia, adquiriu unha participación do 32% na cervexeira artesá irlandesa Carlow Brewing Company, unha empresa familiar que comezou hai 20 anos a elaborar cervexas artesás, segundo informou a firma española nun comunicado.

Fillos de Rivera e cervexeira irlandesa Ou'Hara | Fonte: Europa Press

En concreto, a compañía irlandesa vende as súas cervexas a través de O'Hara's, marca emblema da empresa que produce cervexas tradicionais irlandesas e as súas propias interpretacións persoais das variedades máis recoñecidas internacionalmente como stout, ale, lager e cervexas de trigo.

O conselleiro delegado de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, congratulouse por sumarse ao proxecto de O'Hara's. "Sumámonos a un proxecto que comparte os nosos valores e a esencia do que somos e, por tanto, do que facemos: cervexa a lume lento. Ambas as empresas somos grandes amantes da cervexa e espérannos grandes momentos para compartir", destacou.

Rivera sinalou que esta adquisición se enmarca e encaixa de forma natural na estratexia da compañía, xa que Estrella Galicia naceu en 1906 dun emprendedor artesán cunha clara vocación cervexeira. "É unha proposta que comparte os nosos valores e a esencia do que somos: grandes amantes da cervexa", insistiu.

Carlow Brewing Company é unha compañía familiar fundada en 1996 en Barrow Valley, orixe da tradición cervexeira irlandesa como corazón do cultivo e a produción de malta. Desde entón, mantívose á vangarda da produción artesá de cervexa en Europa, un resultado avalado por múltiples recoñecementos dentro do sector.

A familia O'Hara foi pioneira na corrente de cervexeiros artesáns que hoxe percorre o mundo e son dos poucos que a día de hoxe mantéñense como unha referencia dentro do sector, cunha produción anual que supera xa o tres millóns de litros.

Esta compra por parte da cervexeira galega deslizábase xa no discurso de Ignacio Rivera na presentación de resultados celebrada o mes pasado na que abría a porta a posibles incorporacións ao grupo empresarial, sempre mantendo o carácter de 'big craft', un concepto baixo o que se sitúa unha firma familiar, centenaria e cervexeira como Hijos de Rivera.

A cervexeira española pechou 2016 con máis de 400 millóns de euros de facturación, o que supón un 12,7% máis que no exercicio anterior e un beneficio despois de impostos de 49 millóns de euros, fronte aos 42 do ano anterior. O resultado bruto de explotación (Ebitda) situouse nos 108 millóns de euros en 2016, que lle permitiu encadear un incremento do 19,20% desde 2015.