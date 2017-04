O senador socialista Ricardo Varela interpelará ao ministro de Fomento, Iñigo da Serna, o vindeiro martes no Pleno da Cámara Alta para pedirlle explicacións pola "involución" dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) en materia de infraestruturas para Galicia no últimos cinco anos.

Ricardo Varela | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado do Grupo Parlamentario Socialista no Senado, Varela detallou que o Executivo de Mariano Rajoy recortou máis de 400 millóns de euros con respecto ao PGE de 2016 en infraestruturas e lamentou que "como vén sendo habitual, o Goberno do PP volve esquecerse de Galicia cando goberna".

Ademais, subliñou que "é especialmente grave a desaparición da alta velocidade a Lugo e Ferrol e o atraso xeneralizado no trazado conxunto da alta velocidade en toda Galicia". Neste sentido, sinalou que as obras do AVE na comunidade galega contarán este ano con 270 millóns de euros menos que en 2016.

Por todo iso, o senador socialista reclamará ao Executivo que explique a evolución dos orzamentos galegos en materia de Fomento durante o último lustro con especial atención aos atrasos e suspensións nas liñas de alta velocidade.

Por último, Ricardo Varela fará fincapé na "deterioración constante e acelerada" da rede de estradas nacionais en Galicia e preguntará polo estado actual e os plans de futuro do Goberno con respecto á rede de portos e aeroportos galegos: "O Goberno do PP leva cinco anos aprazando e atrasando as obras das autovías en Galicia que aínda están pendentes de ser finalizadas", concluíu.