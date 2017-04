O conselleiro delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, afirmou este xoves que estudarán "con todo o interese" a próxima poxa de enerxías renovables en España, xa que teñen moitos proxectos que deben ver se encaixan coa proposta do Goberno central, incluíndo máis eólica en Galicia.

Isidre Fainé E Rafael Villaseca | Fonte: Europa Press

Na rolda de prensa previa á xunta anual de accionistas, insistiu en que a estrutura actual de custos e subvencións das renovables en España "trastorna o mercado eléctrico", polo que debe abordarse como facer que o mercado funcione mellor, máis racionalmente, e considera que é unha boa ocasión de empezar a expolo.

Foi máis pesimista respecto da enerxía nuclear, pola contestación social por razóns ambientais e porque, coa súa fiscalidade en España, "non é rendible pensar en investimentos para prolongar a vida das centrais".

Tamén lamentou que diferentes comunidades autónomas engadan custos á tarifa eléctrica, porque xera unha situación "confusa, complicada e que necesita dun ordenamento" xa que prexudica ás decisións de investimento pola impredictibilidade.

"Un pon o prezo e outros pon os custos. Se hai que pór custos, débese liberalizar o prezo de venda ou telo en conta á hora de pór o prezo do mercado regulado", e recoñeceu que a súa comercializadora do mercado regulado está en perdas e non é o primeiro ano.

O Tribunal Supremo admitiu a trámite en marzo un recurso contencioso administrativo de Gas Natural Fenosa contra a orde ministerial de xaneiro en que se recolle unha refacturación aos consumidores de electricidade de catro comunidades --Castela-A Mancha, Cataluña, A Rioxa e Comunidade Valenciana-- como suplemento territorial para custear os distintos tributos específicos das súas autonomías no exercicio 2013.

Ao preguntárselle pola intención de vender o negocio de Gas Natural Fenosa en Italia, Villaseca respondeu que o teñen en estudo e despois tomarán "a decisión oportuna, que aínda non se tomou".

O presidente da compañía, Isidre Fainé, foi preguntado por política española: sobre a corrupción confiou na democracia e os bos políticos, e sobre o proceso independentista insistiu en que "a negociación e o diálogo é a base para chegar de boa gana solucións para todos; nalgún momento ou outro ese diálogo estará".

ESTREA COMO PRESIDENTE

A xunta de accionistas deste xoves é a primeira de Fainé como presidente de Gas Natural Fenosa, cargo que non tiña pensado ocupar --dixo-- pero que, tras pedírselle, prevé desempeñar co máximo compromiso, xa que xubilarse non entra nos seus plans: "Mentres Dios déame facultades fisicas e mentais, non teño por que pensar noutra cousa porque a miña vida é de servizo ata o final da miña vida".

Tanto na rolda de prensa como na xunta de accionistas, mostrouse moi satisfeito co traballo dos últimos anos do conselleiro delegado, Rafael Villaseca: "Espero seguir contando coa súa inestimable colaboración", e descartou cambios nos órganos de goberno tras os acometidos pola incorporación ao accionariado do fondo GIP.

Fainé e Villaseca quixeron empezar a súa intervención na rolda de prensa e na xunta lembrando ao presidente de Honra recentemente falecida, Salvador Gabarró, do que Fainé destacou a súa calidade humana e que "foi a alma do espectacular crecemento" da compañía nos últimos 13 anos, ao que se sumou Villaseca, que fixo referencia á súa gran talla persoal e profesional.