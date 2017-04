O presidente da plataforma comercial Lugo Centrum, José Luís Pérez, alertou este xoves do "despoboamento" que sofre o centro da cidade, de murallas cara adentro, pasando duns 13.000 residentes "no oitenta" a pouco máis de "3.000 na actualidade".

Así o indicou durante o acto de presentación da campaña de dinamización comercial 'Divírtete mercando no centro de Lugo', que se estenderá ata setembro.

Durante o vento, Pérez recoñeceu que "houbo tempos mellores" para o comercio do centro. "A falta de xente que vive no centro da cidade inflúe moito. Hai un dato que antes, na década do setenta e oitenta, vivían 13.000 persoas no centro amurallado de Lugo e agora non chegan a 3.000 e pico os residentes. Isto inflúe moitísimo, a isto tamén hai que engadir a apertura de áreas comerciais", pormenorizou.

José Luís Pérez subliñou que "sen o comercio non hai vida no centro de Lugo", argumentando que, esta zona, "sen o comercio evidentemente sería un deserto e pódese comprobar moitas tardes cando pecha o comercio e tamén os fins de semana e días festivos".

No acto de presentación da campaña, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, incidiu en que as empresas da cidade dedícanse nun 80 por cento "ao sector servizos", que contribúe a "un 14 por cento do PIB da cidade". "En canto a empregabilidade, o 60 por cento dos empregos que conforman a cidade xérao este sector, e estes datos pon de manifesto a importancia de todo este tipo de iniciativas", apostilou.