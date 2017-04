O teléfono contra o acoso escolar recibiu oito denuncias en Galicia desde novembro

O teléfono contra o acoso habilitado polo Ministerio de Educación, desde o pasado 1 de novembro, recibiu oito denuncias procedentes de Galicia desde a súa entrada en funcionamento, segundo informou o delegado do Goberno, Santiago Villanueva, con motivo da reunión da comisión do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade Escolar.

Np+Fotos Reunión Seguimento Plan Director Para A Convivencia E Mellora Da Se | Fonte: Europa Press

En declaracións aos xornalistas, o delegado do Goberno cifrou en máis de 80.000 os membros da comunidade educativa galega que participaron desde que arrincou o curso nas actividades deseñadas no marco deste plan.

En concreto, uns 50.000 alumnos, pais e profesores de 391 centros de toda Galicia sumáronse neste período aos preto de 30.000 que participaron no plan durante o primeiro trimestre, o mellor resultado desde que comezou a aplicarse o plan, segundo remarcou Villanueva.

Mentres, as actividades formativas sobre o uso seguro das novas tecnoloxías seguen sendo as máis demandadas, á vez que se duplican as peticións de formación sobre acoso, violencia de xénero, alcol e drogas.

ALCOL E VIOLENCIA DE XÉNERO

"Só baixouse a formación en bandas xuvenís porque é unha demanda que caeu por parte dos colexios", expuxo. Mentres, cifrou nun 109% o incremento da formación no consumo de alcol ou en case un 150% en canto á violencia de xénero.

En relación ao teléfono do acoso, en toda España presentáronse 156 denuncias, oito en Galicia. Delas, tres son na provincia da Coruña, tres na de Pontevedra, unha na de Lugo e outro na provincia de Ourense. O delegado do Goberno avanzou, a este respecto, que está previsto realizar unha nova xornada sobre o ciberacoso debido á demanda existente.

Por outra banda, apuntou que, neste trimestre, realizáronse 3.680 en 570 centros escolares de toda a comunidade, chegando a desactivar dous puntos de venda de drogas nos labores levados a cabo por Garda Civil e Policía Nacional.