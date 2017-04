PGE.- CC.OO. advirte que a redución de orzamento en Correos afectará en Galicia especialmente ao rural

CC.OO. alertou de que a redución de 60 millóns de euros que contemplan os Orzamentos Xerais do Estado para 2017 suporá unha perda de calidade no servizo, o peche de oficinas e a redución do persoal; efectos que, asegurou, "onde máis se van a notar" en Galicia é no ámbito rural.

En declaracións a Europa Press este xoves, o portavoz de CC.OO. en Correos na provincia de Pontevedra, Eusebio Cousillas, mantivo que entre os "máis de 40 puntos de atención e servizo de repartición na área rural" que se van a ver especialmente afectados atópanse Rodeira, Cerdedo, Forcarei, Moraña, Catoira, Vilalonga (Sanxenxo) e Domaio (Moaña), entre outros.

"É inadmisible que pretendan eliminar dunha plumada máis de 20.000 traballadores de Correos, 220 nesta provincia", censurou o portavoz, que ademais da redución no financiamento, engadiu que este servizo público sofre "o acoso e derriba de operadores privados de paquetería que non queren que Correos situar como operador público".

Ademais, aínda que recoñeceu que o envío de cartas "está a decaer", lembrou que a directiva europea e a lei postal seguen esixindo que estas cheguen aos seus destinatarios, polo que esixiu que Correos teña o financiamento necesario, que se faga un plan estratéxico, e que o correo público teña un sistema de paquetería "igual que o do resto de operadores" privados.

En caso contrario, CC.OO., que lamentou que se produza esta situación mentres ao Goberno estatal "éncheselle a boca dicindo que a crise xa pasou", avisou de que chamará ao resto de sindicatos e traballadores para mobilizarse --non descartan unha folga xeral-- no conxunto do territorio español.