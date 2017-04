O presidente da Xunta e líder do PP galego, Alberto Núñez Feijóo, proclamou que el non ten dúbida algunha sobre a "honestidade absoluta" do seu xefe de filas, Mariano Rajoy, á vez que subliñou que está citado "como testemuña" e non como investigado no marco da causa da 'Gürtel'.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo,Comparecerá En Rolda De Prens | Fonte: Europa Press

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo lembrou que o PP "xa se manifestou" sobre a citación a Rajoy, antes de recalcar que o presidente do Goberno vai declarar "como testemuña, por máis que á oposición parézalle que vai como investigado, como imputado ou como culpable".

"Pois non, vai citado como testemuña e se alguén quere o testemuño dalgunha persoa relevante do noso país... se así o consideran oportuno, aínda que antes non se consideraba oportuno, e agora cambia e considérase oportuno o que antes era inoportuno, pois nós temos que acatar esas decisións", reflexionou.

SEN "DÚBIDAS" SOBRE A SÚA HONESTIDADE

"Non cabe dúbida de que o que antes non era oportuno agora parece ser que o é", insistiu, en todo caso, antes de proclamar que el non ten dúbida algunha sobre a "honestidade" de Rajoy.

"Nin a tiven antes nin a teño agora", aseverou, antes de trasladar que "absoluta tranquilidade" en relación a este asunto. "A honestidade do presidente do meu partido é unha honestidade absoluta e non teño ningunha dúbida respecto diso", subliñou.

Por último, Feijóo recetou de novo "tranquilidade e normalidade", así como "acatar as decisións xudiciais", á vez que subliñou que hai "un Estado de Dereito".