Auxilia publica un mapa de prioridades de accesibilidade para Lugo que pide ramplas e mellorar comunicación do transport

A asociación Auxilia presentou este xoves un mapa de prioridades de accesibilidade para a cidade de Lugo a partir das reclamacións dos distintos colectivos de persoas con discapacidade.

Este informe será presentado o próximo 25 de abril na reunión do Gabinete de Accesibilidade Municipal do Concello de Lugo, a través do cal o goberno local recibirá as propostas dos colectivos para estudar a súa inclusión nos orzamentos para este ano.

O coordinador do estudo, Aquilino González, explicou que as propostas se encadran nos apartados de vías públicas, transporte urbano, turismo e actividades culturais.

Con respecto ás vías, advertiu da necesidade de implementar máis ramplas na cidade e acabar coas barreiras arquitectónicas da Avenida da Coruña. Sobre o transporte público, destacou a necesidade de emendar as dificultades de comunicación coas que se atopan persoas con cegueira, xordeira ou autismo.

Desde o punto de vista turístico, González informou da proposta de incluír reproducións táctiles para persoas con cegueira, guías para persoas xordas e pictogramas para autistas.

González destacou, ademais, que o Museo Provincial de Lugo é o único adaptado ás capacidades diferentes das persoas que integran estes colectivos.