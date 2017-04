O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, reclamou este xoves á Xunta un "calendario realista e dilixente" para "desbloquear" a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade e para que impulse a declaración desta comarca como Ben de Interese Cultural (BIC).

Durante un acto celebrado na localidade ourensá de Castro Caldelas, Fernández Leiceaga anunciou que o PSdeG preguntará no próximo pleno da Xunta sobre o estado do proceso de declaración desta comarca (entre as provincias de Lugo e Ourense) como Patrimonio da Humanidade.

Os socialistas defenderon a necesidade de esixir ao goberno autonómico "un compromiso firme en sede parlamentaria" porque tras o "pulo e ilusión iniciais" o proceso "leva case dous anos nos que parece estar paralizado".

Fernández Leiceaga instou ao Executivo galego a "pasar das declaracións ás accións" e por iso instoulle a impulsar a declaración desta zona como Ben de Interese Cultural (BIC), un dos requisitos imprescindibles para optar á candidatura.

O portavoz socialista pediu "dilixencia" ao Executivo galego á hora de tramitar este recoñecemento e lembrar que "lle corresponde á Xunta" esta declaración como paso previo necesario antes de que España poida presentar a candidatura á UNESCO.

"É á Xunta a quen lle corresponde" o trámite dunha declaración que "non reforza os valores das comarcas, senón que simplemente sinálaos e significa pola nun mapa en todo o mundo", abundou o portavoz do PSdeG.

"OPORTUNIDADE"

Na súa intervención tamén lembrou que a declaración como Patrimonio da Humanidade supón unha "oportunidade para combater a regresión demográfica" no interior de Lugo e Ourense; así como para pór en valor "as riquezas culturais, sociais e paisaxísticas da comarca".

Durante a súa estancia en terras ourensás o responsable visitou o castelo de Castro Caldelas, en compañía da alcaldesa, Sara Inés Veiga e o secretario xeral do PSdeG en Ourense, Raúl Fernández.

Ambos reclamaron "apoio público" para garantir as infraestruturas e medidas necesarias para "desenvolver as potencialidades da comarca".

VISITA Á RIBEIRA SACRA LUCENSE

A continuación Fernández Leiceaga desprazouse ata Monforte de Lemos (Lugo), onde estivo acompañado polo alcalde José Tomé Roca; o presidente da Deputación lucense, Darío Campos e os deputados autonómicos José Antonio Quiroga, Concepción Burgo e Luís Álvarez.

Durante este encontro o alcalde de Monforte reivindicou que a declaración como Patrimonio da Humanidade "sexa compatible" co desenvolvemento rural e as actividades agro gandeiras que "ao longo dos anos moldearon a paisaxe natural e a contorna" da Ribeira Sacra.