A Garda Civil de Culleredo (A Coruña), premiada no XXIII Concurso Sectorial de Detección de Fraudes en Seguros

A Garda Civil de Culleredo (A Coruña) foi galardoada cun premio por ICEA (Investigación Cooperativa entre entidades Aseguradoras e Fondos de Pensións), no marco do certame anual que se celebra desde hai 23 anos para premiar a detección de Fraudes no Sector.

A Garda Civil de Culleredo, premiada. | Fonte: Europa Press

Ao acto, que tivo lugar no Hotel Eurobuilding en Madrid, asistiu o xefe da Unidade o Tenente José Antonio Táboas Treviño, o cabo primeiro Gabriel González Iglesias e o garda civil Jorge Cayetano Fernández Ferreira, en representación da Garda Civil de Culleredo e como parte activa da instrución do ateigado polo que foron propostos na categoría de 'Verificación e Recoñecemento ao Profesional'.

A investigación levada a cabo pola Garda Civil remóntase ao ano 2014, cando unha muller foi detida por un delito de estafa e denuncia falsa. Segundo figuraba na denuncia presentada por esta no ano 2012, roubáranlle dunha clínica de estética máquinas valoradas en case 14.000 euros, segundo sinala o Instituto Armado.

"Grazas a unha investigación precisa e á perseveranza dos axentes púidose demostrar case dous anos despois de interpor a denuncia que os feitos eran manifestamente falsos e que a intención da denunciante era estafar á aseguradora Reale, sendo posteriormente condenada por sentenza xudicial", segundo lembra a Benemérita.