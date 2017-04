Feijóo quítalle ferro aos casos de corrupción no PP

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou que foi o actual Goberno de Madrid, que dirixe a súa compañeira do PP Cristina Cifuentes, o que proporcionou "boa parte" da información que motivou a investigación sobre a suposta corrupción no Canal de Isabel II, o que lle fai sentirse "tranquilo".

Esperanza Aguirre, presidenta da Comunidade de Madrid

Tras a reunión semanal do seu Executivo, Feijóo asegurou descoñecer con exactitude os feitos ligados á detención do expresidente autonómico popular Ignacio González e de varias persoas máis, aínda que incidiu en que as forzas e corpos de seguridade "están a actuar de acordo co que marcan os xuíces".

"O xuíz que entende o caso tomou a decisión de proceder á detención, durante canto tempo non o sei", sinalou o líder do PPdeG, quen asegurou que, en todo caso, queda "en parte tranquilo" porque "boa parte" da información que motiva a actuación foi facilitada "polo propio Goberno actual da Comunidade de Madrid", que dirixe Cristina Cifuentes.

"Entendo que o Goberno actual de Madrid está a funcionar e que está a dar información á Fiscalía e aos xulgados conforme ao que creo que debe ser sempre: se se detecta algunha irregularidade presunta, que se poña en coñecemento das autoridades xudiciais", indicou.

Dito isto, apelou a esperar "a ver como se desenvolve e finaliza esta investigación".

O titular do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, en rolda de prensa no Consello

AGUIRRE DARÁ "A SÚA EXPLICACIÓN CONVENIENTE E SUFICIENTE"

Preguntado polo papel de Esperanza Aguirre, dada a situación na que se atopan dúas dos que foron os seus homes de confianza (González e Francisco Selectos), esquivou a polémica e limitouse a afirmar que "hai unha actuación xudicial onde hai responsables, que están sometidos á devandita actuación".

"O nome ao que vostede se refire non o vin sometido a ningún tipo de responsabilidade xudicial. A partir de aí, estou convencido de que Esperanza Aguirre dará a súa explicación conveniente e suficiente", resolveu.