O CSD nomea ao tres novos xuíces do Tribunal Administrativo do Deporte, entre eles a galega Cristina Pedrosa

A Comisión Directiva do Consello Superior de Deportes aprobou os nomeamentos de Cristina Pedrosa, Julián Espartero e Jesús Avezuela como membros do Tribunal Administrativo do Deporte (TAD), xuíces que substitúen no cargo a Fernando Curral, Tomás González Cueto e Eloísa Carbonell.

Cristina Pedrosa Leis é licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) e socia do despacho profesional de Avogados Rivas & Montero Bufete de Avogados desde 2001. Desempeñou funcións de vogal do Comité Gallego de Xustiza Deportiva desde xullo de 2012, e é membro do Centro de Estudos Cooperativos da USC desde marzo do ano 2015.

Julián Espartero Casado é licenciado e Doutor en Dereito pola Universidade de Valladolid. Actualmente é Decano da Facultade de Ciencias da Actividade Física e do Deporte da Universidade de León, na que imparte clases como profesor titular de Estrutura e Organización das Entidades Deportivas. É autor de cinco libros e realizou máis de setenta contribucións científicas sobre Dereito e Deporte.

Jesús Avezuela Cárcere é licenciado en Dereito pola Universidade de Valencia e Doutor en Dereito pola Universidade Rei Juan Carlos. Letrado do Consello de Estado desde 1998, é Académico Co. Da Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación e profesor de Dereito Administrativo no Centro Universitario Villanueva, adscrito á Universidade Complutense de Madrid. Ademais, imparte docencia en diversos Másteres universitarios.

Ademais dos citados nomeamentos, a Comisión Directiva aprobou a modificación dos Estatutos da Real Federación Española de Atletismo, da Real Federación Española de Golf e da Real Federación Española de Karate e Disciplinas Asociadas. Ademais, modificouse o Regulamento de Competicións da Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB).

A Comisión Directiva do CSD tamén aprobou a modificación do Regulamento de Patinaxe Artística da Federación Española de Deportes de Xeo; do Regulamento de Competicións de Marcha Nórdica da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada; do Regulamento de Competicións de Esquí de Montaña da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada; do Regulamento de Competicións de Raquetas de Neve da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada; do Regulamento de Competicións de Carreiras por Montaña da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada; do Regulamento de Competicións de Escalada da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada; e do Regulamento do Procedemento para a Desintegración de Federacións Autonómicas da Federación Española de Kickboxing.

Por último, procedeuse ao nomeamento como novos vocais da Comisión de Deportistas de Alto Nivel de Jaime González Castaño, director xeral de Deportes do CSD, María Concepción Bellorín Naranjo, directora xeral de Deportes da Xunta de Estremadura, e Alonso Gómez López, director xeral de Deportes da Rexión de Murcia.