Activo un incendio forestal en Narón (A Coruña) que supera as 20 hectáreas queimadas

A Consellería do Medio Rural informa dun novo incendio forestal activo no municipio coruñés de Narón que supera as 20 hectáreas de superficie afectada.

Segundo indicou o departamento de Medio Rural da Xunta, este lume activo rexístrase na parroquia do Val no termo municipal de Narón.

Mentres, os incendios forestais declarados nos municipios coruñeses de Boiro e Negreira están controlados tras queimar unhas 60 e 80 hectáreas, respectivamente, segundo informou a Consellería do Medio Rural e permanece activo o rexistrado no municipio coruñés das Pontes.

O lume forestal declarado na parroquia de Cures no municipio coruñés de Boiro comezou ás 2,00 horas deste xoves e está controlado.

Segundo as estimacións provisionais, a superficie afectada é de 60 hectáreas de monte raso. Na súa extinción participan nove axentes, cinco brigadas, catro motobombas e dúas pas.

Mentres, ás 22,36 horas do mércores iniciouse un incendio na parroquia de Negreira do municipio homónimo, que está tamén controlado e afecta a unha superficie provisional de 80 hectáreas. Nos labores de extinción traballan 10 axentes, 15 brigadas, seis motobombas e dúas pas.

ACTIVO

Pola súa banda, permanece activo un incendio forestal activo desde as 6,10 horas deste xoves na parroquia de Deveso no concello coruñés das Pontes de García Rodríguez.

Este incendio forestal afecta a unha superficie provisional de 20 hectáreas. Nos traballos de control participan catro axentes, seis brigadas e catro motobombas, dous helicópteros e un avión.