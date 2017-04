Consello.- A Xunta activa o comité de seguimento do PGE, que verificará se se cumpre con Galicia en execución

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informou da activación do comité de seguimento dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) 2017, encargado de verificar que os investimentos previstos e os compromisos do Executivo central con Galicia cúmprense.

Tras lembrar que as previsións de Fomento apuntan a un investimento directo en Galicia de case 900 millóns de euros, un 53 por cento máis "do diñeiro que se gastou de forma efectiva no pasado ano", Feijóo subliñou que este comité traballará "de forma compatible" ás visitas cada tres meses comprometidas polo ministro Íñigo de la Serna.

Aínda que este comité nace para avaliar o PGE de 2017, o xefe do Executivo galego avanzou a intención de que este órgano siga funcionando nos anos seguintes, co obxectivo de que o AVE entre en Galicia conforme ao prazo comprometido polo Goberno actual.

Estará conformado inicialmente polo vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda; a Consellería de Facenda, a Consellería de Medio Ambiente; e a Consellería de Infraestruturas. Así mesmo, se fose necesario nalgún exercicio, estaría aberta a incorporación doutros departamentos.

O comité fará un labor de recollida de datos, seguimento e, de ser necesario, un traballo de alerta, que se porá en marcha se se comproba que o nivel de execución non é o óptimo.

AVE EN 2019

Feijóo repasou os compromisos adquiridos con Galicia, tales como o AVE a Galicia (para o que se reservan 500 millóns) en 2019, pero tamén aludiu a outras infraestruturas nas que se prevé un esforzo investidor e nas que é preciso avanzar.

Como exemplo, aludiu aos tramos pendentes da autovía Santiago-Lugo e noutros eixos de comunicación pendentes na comunidade, nas ligazóns da AP-9 en Santiago ou no variante norte de Ourense.

A todo iso hai que engadir 138 millóns de euros en obras que realizan as sociedades concesionarias das autoestradas, como as ampliacións da AP-9 en Santiago e Vigo.

AVE A OURENSE

En canto á chegada da alta velocidade a Ourense, preguntado pola solución provisional desde Taboadela, cun custo que rolda os 100 millóns, e se teme que esta bloquee a nova variante comprometida por Fomento, Feijóo replicou que habilitar o acceso provisional é necesario para "non aprazar" a entrada do AVE a Galicia "ata 2023 ou 2024".

"Non creo que nos deba sorprender o seu custo. Eu pedín que se executase e non dar argumentos para que se pospoña a entrada do AVE, senón que sexa en 2019", explicou Feijóo.

"Adicionalmente", engadiu que a Xunta ten que "esixir" que Fomento cumpra o resto de compromisos e lembrou que o departamento estatal garantiu "un trazado novo" para "facilitar o tramo urbano do ferrocarril en Ourense e que facilitará tempos de conectividade co resto do Eixo Atlántico e con Lugo".

Pero insistiu en que non axilizar a outra actuación suporía que o AVE non entrase en Ourense "ata 2023 ou 2024", o que ve "inasumible".

O Consello da Xunta tamén aprobou este xoves transferir ao Concello de Mos (Pontevedra) un tramo da Rúa Progreso, desde o seu inicio ata o límite co Porriño.