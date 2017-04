Un total de 11.593 hectáreas arderon no primeiro trimestre deste ano en España, 9,5 veces máis que en 2016

O primeiro trimestre de 2017 sufriu un incremento significativo dos incendios forestais, xa que ata o 31 de marzo arderon 11.593 hectáreas de superficie, é dicir, nove veces e media máis que no mesmo período de 2016 (1.224 hectáreas), segundo datos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA).

Incendio en Somiedo. | Fonte: Europa Press

A cifra, no entanto, é inferior á media do últimos dez anos neste prazo, que se sitúa en 18.948 hectáreas, é dicir, un 38,81 por cento menos.

En canto ao número de lumes, entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo producíronse 2.324 sinistros, máis do triplo que no mesmo período de 2016 (3,15 veces).

Destes, 1.412 foron conatos (de menos dunha hectárea) e 1.312 sinistros, lumes de máis dunha hectárea de superficie sen que ningún chegase a pasar a cifra de 500 hectáreas, onde se sitúa a barreira de grandes incendios forestais. A estas alturas do ano, a media do últimos dez anos adoita haber dous grandes incendios.

Do total de hectáreas arrasadas, o tipo máis afectado é da superficie matogueira e monte aberto, con 8.864 hectáreas queimadas, seguida pola superficie arboredo, que perdeu 1.621 hectáreas e outras 1.621 hectáreas de pastos e dehesas.

No seu conxunto, o lume afectou no primeiro trimestre de 2017 ao 0,042 por cento da superficie total do país. Por ámbito xeográfico, o 56,75 por cento dos sinistros produciuse no noroeste; o 35,35 por cento nas comunidades interiores; o 7,60 por cento no Mediterráneo e apenas un 0,29 por cento en Canarias.

Do total de superficie forestal, o 73,5 por cento queimouse no noroeste, o 21,54 por cento nas comunidades interiores e o 4,96 por cento nas comunidades mediterráneas.