TURISMO.- A Xunta destaca a importancia da gastronomía na consolidación de Galicia como destino

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este xoves o "papel relevante" que ocupa a gastronomía tradicional na consolidación de Galicia como destino turístico. Neste sentido, lembrou que a cociña galega constitúe a segunda razón, despois da natureza, pola que os turistas visitan a comunidade.

Ou vicepresidente dá Xunta, Alfonso Rueda, e a directora de Turismo, Nava Cast | Fonte: Europa Press

Así o indicou durante a súa participación no acto de entrega do XV Premio nacional de gastronomía tradicional 'Lola Torres', impulsado pola Fundación Amigos de Galicia en colaboración con Turismo de Galicia e o concello do Grove. Ao acto tamén asistiu a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro.

O responsable autonómico lembrou que o Goberno galego está a impulsar diversas iniciativas co obxectivo de promover e pór en valor a cociña galega.

Entre outras, apuntou que a gastronomía é unha das principais liñas de traballo na nova Estratexia Turística de Galicia, coa intención de que se converta en "un dos elementos tractores que permitan alongar as tempadas do sector turístico galego". Na mesma liña vai a creación da figura do Comendador da Gastronomía de Galicia, unha distinción honorífica anual que se outorgará este ano por vez primeira a todo aquel que contribúa á promoción do turismo na comunidade a través dos produtos alimentarios e de cociña.

Para finalizar, o vicepresidente da Xunta felicitou ao gañador do premio desta edición, Lucio Blázquez, do que eloxiou o seu traballo e dedicación á cociña española.