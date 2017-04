Piden á Xunta que modifique os currículos educativos de Bacharelato para que Filosofía sexa troncal en ambos os cursos

Un grupo de profesores de Filosofía encabezado pola exdiputada do BNG Carme Adán rexistrou este xoves unha iniciativa lexislativa popular no Parlamento para que se debata no pleno unha iniciativa encamiñada a modificar os currículos educativos de Bacharelato en Galicia, a fin de que Filosofía sexa unha materia troncal nos seus dous cursos.

Diso deu conta aos xornalistas a propia Carme Adán, quen advertiu de que a Filosofía está "en serio risco de desaparecer" da educación e de que iso sería "letal" para a sociedade. "Ser capaces de pensar e de formar cidadáns críticos debe ser un dos obxectivos do sistema educativo", argumentou.

Trátase, por tanto, de "unha iniciativa apartidaria", que esta comisión de docentes trasladará a todos os grupos parlamentarios. Ademais, unha vez a Mesa do Parlamento valide a documentación presentada nesta xornada, comezará a recollida de firmas que avalen a súa tramitación no Pazo do Hórreo.

É máis, Adán deixou claro que o obxectivo da súa proposta non é garantir os seus postos de traballo, senón "a saúde dunha sociedade que elimina a Filosofía do seu sistema educativo". Tras sinalar que "se pode estudar Relixión en todos os cursos", pero non esta materia, apelou a que se reinstaure a súa obrigatoriedade, como fixeron, por exemplo, Cataluña e Aragón.

Ademais, ao amparo dos traballos para selar un pacto educativo, pediu "un á parte" para analizar a situación da materia da que imparte docencia. "Non podemos imaxinar un alumno estudando Dereito sen saber quen foi Kant", subliñou, para remarcar que esta carencia formativa é "moi difícil de emendar".

"NON É UN CONTIDO MÁIS"

Despois de que a pontevedresa defendese que a Filosofía é tan importante nos estudos como as linguas ou as matemáticas, o catedrático xubilado Jorge Álvarez puxo o foco en que esta materia "non é un contido máis".

"Afecta a toda a dimensión formativa, existencial, vital de cada cidadán", razoou, á vez que cuestionou que o mundo actual requira cada vez "máis equipaxe teórica e intelectual" ás persoas e, simultaneamente, redúzase a súa formación básica.