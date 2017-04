A consulta monográfica do CHUF para evitar unha segunda fractura na osteoporose atendeu a 236 pacientes nun ano

A consulta monográfica específica do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) para evitar unha segunda fractura na osteoporose atendeu a 236 pacientes nun ano.

Segundo informou a xerencia sanitaria ferrolá, durante o primeiro ano de actividade desta consulta, valóranse un total de 236 pacientes na área sanitaria ferrolá, mulleres no 90 por cento dos casos, cunha idade media de 73 anos.

Nun total de 34 casos, había xa unha fractura previa e, deles, o 40 por cento non recibía tratamento específico para a osteoporose no momento de ser visto na consulta, "ben porque non o tiña prescrito, ou ben porque o abandonase", segundo engaden as mesmas fontes.

"A osteoporose non doe nin se ve como outras patoloxías; a súa detección é complexa; e os pacientes teñen unha baixa adherencia ao tratamento", segundo explica a especialista en Reumatoloxía, Ángeles Hernández.

Profesionais de Reumatoloxía e de Traumatología que traballan na Consulta Monográfica de Prevención da Segunda Fractura Osteoporótica no CHUF destacaron que "unha fractura que se produza por mor da osteoporose adoita ir acompañada por outra fractura posterior".

A "clave", segundo sinalaron, é detectar eses casos, tratalos e seguilos. Segundo explicaron, a osteoporose é unha enfermidade do esqueleto caracterizada por unha resistencia ósea diminuída, que predispone ao aumento no risco da fractura.