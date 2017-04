Correos incorporará 1.606 carteiros con contrato fixo, 94 deles en Galicia

Correos incorporará a un total de 1.606 traballadores ao seu persoal cun contrato fixo dos que 94 sitúanse en Galicia. Na súa maioría, estes traballadores ocuparán postos de carteiro tanto en cidades como en zonas rurais, segundo informou a sociedade postal pública.

Carteiro de correos | Fonte: Europa Press

Trátase do colectivo de traballadores que superou as probas de consolidación de emprego temporal a fixo lanzadas o pasado ano pola compañía integrada en SEPI que, co seu actual persoal duns 50.000 efectivos, é unha das empresas con máis traballadores do país.

Estes novos empregados fixos iranse incorporando a partir do próximo mes de xuño ao grupo postal público, que os irá destinando a tarefas loxísticas e de repartición, isto é, a postos de carteiros de toda España.

A eles sumaranse proximamente outros 2.345 traballadores, cuxa convocatoria de consolidación como persoal laboral fixo púxose en marcha recentemente.

Correos enmarca estas convocatorias de consolidación de emprego no seu "compromiso cun emprego estable e de calidade", co fin último de seguir prestando o seu servizo postal e de paquetería con "regularidade, accesibilidade e confianza".

MÁIS DE 125.000 TRABALLADORES INTERESADOS

En canto aos 1.606 traballadores que acaban de lograr un posto fixo en Correos, lograron o traballo entre o total de 125.000 persoas que se inscribiron no proceso de consolidación de emprego.

Delas, finalmente 62.000 presentáronse ás probas de selección que a compañía postal realizou a finais de 2016 en 29 localidades de toda España. Desta forma, o número de concorrentes multiplicou por 38 ao de prazas ofertadas.

A proba consistiu nun exame tipo test, de carácter eliminatorio, con preguntas sobre materias relacionadas cos produtos, servizos e procesos de traballo de Correos. A nota de corte do exame fixouse en 68 preguntas de cen correctas por parte do órgano de selección, integrado por representantes da empresa e dos sindicatos.

A nota final é o resultado de sumar á cualificación lograda no exame os méritos computables que acumulen, como poden ser a súa experiencia laboral en Correos, os cursos de formación realizados e outros requisitos adecuados ao desempeño do traballo.