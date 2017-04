O 'rei das orquestras' acóllese ao seu dereito a non declarar e a Fiscalía ratifica a petición de cárcere

A Sección Cuarta da Audiencia de Pontevedra deixou visto para sentenza o xuízo por fraude fiscal contra Ángel M.P., coñecido como Lito, 'o rei das orquestras' que este xoves se acolleu ao seu dereito a non declarar.

O fiscal especial de delitos económicos de Pontevedra, Augustó Santaló, considera que "quedou acreditado" que o acusado, á fronte da sociedade mercantil Representacións Lito S.L., cometeu fraude, por falta de pagamento do IRPF, do IVE e do imposto de sociedades dos anos 2011 e 2012.

Por iso, pediu para el penas que suman 14 anos de prisión e o pago de 52,7 millóns de euros: unha multa de 21,6 millóns el, outra de 21,6 millóns a súa sociedade, así como a devolución ao Estado do diñeiro dos 9,5 millóns de euros en impostos defraudados.

Durante máis de dúas horas declararon no xuízo os peritos da Axencia Tributaria, quen aseguraron que este caso é "un claro exemplo de economía mergullada" no que Lito "dirixía" un "grupo de sociedades" que tiñan "o control do 60% do sector" das orquestras en Galicia. "El era o administrador legal e quen tomaba as decisións", afirmaron.

Segundo relataron durante a vista oral, cando o Xulgado do Mercantil autorizou aos inspectores da Axencia Tributaria a rexistrar as oficinas centrais de Representacións Lito en Caldas de Reis, atoparon a contabilidade "B" das empresas. "Era a documentación típica de alguén que leva un negocio opaco", segundo indicaron, con "datos extracontables" das 70 orquestras que levaba.

"Toda esta armazón provoca que teña unha vantaxe comercial sobre o resto do sector", dixeron os peritos. "O 60% do sector era reo, prisioneiro de Lito", engadiron respecto desta "situación monopolística".

As facturas expedidas tan só supuñan o 8,6% dos 23 millóns de volume de negocio, segundo explicaron aos peritos ao tribunal. Ademais os peritos descartaron que Lito fose "un mero intermediario", como argumentou o avogado da defensa.

O fiscal tamén apuntou que Lito "realiza funcións de oficina comercial e de representación artística, dedicándose á comercialización do produto executado polas orquestras ás que representa", unha representación que "se efectúa en nome propio, pois oferta e vende o produto, establecendo relación directa co cliente".

TESTEMUÑAS

Ante as maxistradas da Sección Cuarta tamén compareceron como testemuñas varios "axentes de zona" ou representantes de orquestras que declararon que a súa misión se limitaba a pór en contacto os clientes coas orquestras un traballo pola que recibían unha comisión, aínda que insistiron en que non eran empregados de Lito.

O letrado da defensa tambien expuxo durante o xuízo que o IVE que ten que declarar a empresa Representacións Lito non é polo total do negocio, senón só pola comisión do 5%.

O fiscal Augusto Santaló entende que ten que tributar por todo porque "é un negocio creado por el e dirixido por el" e consecuentemente o IVE "corresponde polo total de operacións".

PROPOSTA ALTERNATIVA

Con todo, "en prevención" de que o tribunal poida entender que o IVE só é por ese 5% o fiscal de delitos económicos fixo unha proposta "alternativa" para soster que nese caso "tamén hai delito fiscal" aínda que a cota tributaria sexa moito menor. Se é admitida esta alternativa a Fiscalía pide unha pena de dous anos de prisión xa que deixa de ser "notoria importancia".

Nos dous exercicios fiscais que foron obxecto de investigación (2011 e 2012), a empresa ingresou 26 e 24 millóns de euros, declarando uns dous millóns como base tributaria polo imposto de IVE cada ano. Se o tribunal estima a tese do letrado defensor e só considérase o IVE da comisión do 5% sería unha cantidade aproximada de 150.000 euros. A defensa pediu a libre absolución para Ángel M.P..