O comité de folga da central de emerxencias do 112 denunciou o "caos" que provocan os "constantes fallos" do programa informático, unha situación que, como indicou, vese "agravada" pola "insuficiente formación recibida polo persoal" e que provoca "gravísismos atrasos".

Nun comunicado, o comité de folga asegurou que este estado provoca "que se disparen os tempos de espera e de resposta" para a xestión das emerxencias, unha consecuencia que, segundo indicou, "confirma" todas as advertencias dos traballadores que "a Xunta se negou a escoitar".

Neste sentido, sinalou que como o programa "non está terminado" o que fai "moi complicado" e, en ocasións, "imposible" xestionar os recursos necesarios para responder os tempos previstos ás emerxencias. "A xestión de recursos sanitarios que antes levaba un minuto de media agora está a chegar a demorarse ata cinco minutos", indicou.

Así mesmo, apuntou que por parte das urxencias médicas "están a tardar dez minutos de media en chegar a comunicarse co 112, o que está a trasladar os atrasos a outros organismos de emerxencia".

Ademais, o comité de folga lamentou que o estado de "desesperación e ansiedade" que este caos "provoca" en profesionais. "Ver a compañeiros saír chorando do seu posto de traballo pola enorme frustración que xera non poder atender as emerxencias adecuadamente, sabendo que hai persoas alén do teléfono esperando a ser atendidas, é desolador", denunciou.

RESPOSTA DA XUNTA

Respecto diso, a Vicepresidencia da Xunta e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza asegurou que o propio comité de folga "dixo o primeiro día" que o traslado sairía "ben".

Ademais, replicou que o sistema informático "funcionou perfectamente" e "sen ningún problema". "Desde que entrou a primeira chamada, ás 00,51 horas, todas as chamadas rexistráronse na nova plataforma e non houbo incidencias reseñables", indicou.

Sobre esta cuestión, detallou que, desde "ese momento e ata o oito da tarde, atendéronse 2.009 chamadas, con 390 incidencias sen que houbese que tirar dos plans alternativos que había previstos".

Neste sentido, lembrou que a prioridade da Xunta sempre foi "a seguridade" e "seguirá sendo".

Por último, sobre a folga, o departamento autonómico destacou que respecta os dereitos dos traballadores a convocala e que espera que nas negociacións poidan chegar a acordo.

"As cuestións laborais deben ser dirimidas entre traballadores e empresa. Aínda así, a Xunta se reunión ata en sete ocasiones, sempre que foi requirida, cos representantes dos traballadores da empresa para falar das condicións do traslado", indicou.