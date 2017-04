O xerente do Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández-Campa, destacou este xoves que a posta en marcha dun programa "pioneiro" de control dos esteroides anabolizantes derivou nunha caída de case un 90 por cento na súa utilización para fins non terapéuticos en Galicia.

Así o dixo en comisión parlamentaria para responder á deputada do PPdeG Encarna Amigo, quen apuntou que "polo menos o tres por cento dos homes novos" dos países occidentais "consumiron algunha vez" anabolizantes androxénicos co obxectivo de doparse e que ese risco é "un 91 por cento maior" entre persoas que realizan deporte.

En concreto, Fernández-Campa admitiu que existe "un problema importante" en torno ao uso destas sustancias, á vez que subliñou que os seus efectos "nocivos" están acreditados na literatura científica.

É por iso que, ao obxecto de minimizar "o seu uso indebido", a Xunta decidiu levar a cabo un seguimento no consumo de certas sustancias, con actuacións en farmacias, almacéns e laboratorios. Destas inspeccións, como dixo, acreditáronse "máis de 3.000 envases" con sospeitas da súa venda para lograr un incremento de masa muscular.

Por mor de aí, proseguiu o xerente do Sergas, impuxéronse diversas sancións a establecementos e profesionais que incumpriron a normativa de prescrición. Pero máis aló diso, o que resaltou é que este programa "pioneiro" en España levou a redución en "case un 90 por cento" do consumo indebido destes esteroides.

INSPECCIÓNS EN LARACHA

Por outra banda, na mesma comisión, Fernández-Campa tivo que responder a Eva Solla (En Marea) sobre as "numerosas denuncias" en relación á situación que viven as persoas que se atopan no fogar residencial privado 'Avós Felices', na Laracha (A Coruña).

Como sinalou a parlamentaria, o persoal desta residencia non ten formación sanitaria, co cal traslada aos seus residentes ao centro de saúde para que reciban a atención que necesitan e isto supón "un abuso" do sistema público.

Respecto diso, o alto cargo da Xunta deu conta de que, como resultado das inspeccións, comprobouse que existen distintos "incumprimentos". Así é que se impuxo unha sanción ao centro e procedeuse a revogar parcialmente a súa oferta asistencial, aínda que --puntualizou-- estas medidas aínda non son firmes.